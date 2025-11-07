Fenerbahçe berabere kaldı: Çekya'da kazanan çıkmadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanına çıktı.

GOL SESİ ÇIKMADI

Temsilcimiz, 0-0 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek ve Oosterwolde, gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve iki futbolcu da 27 Kasım'da Chobani Stadyumu'nda Ferencvaros ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 7'e yükseltti ve 15. sıraya çıktı.

Viktoria Plzen ise 8 puanla 8. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Viktoria Plzen atağında sol kanatta topla buluşan Adu, ceza sahası önündeki Ladra'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda Ederson gole izin vermedi.

20. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Szymanski'nin pasında topla buluşan Talisca, bekletmeden atağa katılan Semedo'yu gördü. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada soldan kazanılan korner atışını Ladra kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Paluska kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.

30. dakikada Viktoria Plzen tehlikeli geldi. İsmail Yüksek'in kaptırdığı topu alan Ladra, Adu'ya pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcu, Skriniar'dan sıyrılıp yakın mesafeden plase bir vuruş denedi, kaleci Ederson iyi yer tutarak gole engel oldu.

40. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunmadan atılan pasla orta alanda topla buluşan Talisca, defansın arkasına sarkan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ancak kaleci Jedlicka, bu pozisyonda başarılıydı.

45. dakikada Suare'nin kullandığı kornerde ön direkte Adu kafayı vurdu, Ederson'un uzaklaştırdığı top Dweh'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Ederson bir kez daha gole izin vermedi.