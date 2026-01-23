Fenerbahçe Beko EuroLeague'de galip gelmeye devam ediyor

EuroLeague 24. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia ile karşı karşıya geldi.

Dolu tribünler karşısında oynanan mücadelede temsilcimiz rakibini 84-71 mağlup etmeyi başardı.

23 MAÇTA 16 GALİBİYET

Sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'deki 23. karşılaşmada 16. galibiyetini aldı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, organizasyondaki son 15 mücadelede 13. kez kazanarak çıkışını sürdürdü. Baskonia ise EuroLeague'deki 16. yenilgisini yaşadı.

DETAYLAR

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya)

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 21, Hall 10, Tarık Biberovic 12, Melli 5, Birch 2, Bacot, Metecan Birsen 2, Baldwin 11, De Colo 11, Onuralp Bitim 5, Jantunen 2, Melih Mahmutoğlu 3

Kosner Baskonia: Forrest 5, Villar 2, Radzevicius, Kurucs 10, Diop 6, Diakite 7, Simmons 13, Omoruyi 14, Luwawu-Cabarrot 9, Spagnolo 2, Frisch 3, Joksimovic

1. Periyot: 21-20

Devre: 42-38

3. Periyot: 69-50

Beş faulle çıkanlar: 36.30 Jantunen, 38.10 Metecan Birsen (Fenerbahçe)



