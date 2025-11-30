Fenerbahçe: 149 Galatasaray: 130

Fenerbahçe ve Galatasaray, derbi tarihinde 404. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 149-130, gol sayısında da 543-504 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 543 gole, Galatasaray 504 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

LİGDE 137. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 136 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 45 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 7 gol bulabildi.

Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

