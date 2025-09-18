Fenerbahçe 14 farkla kazandı

Fenerbahçe 14 farkla kazandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ÇBK Mersin'i 14 sayı farkla yendi.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 78-64 yendi.

Mourinho: Fenerbahçe'ye giderek hata yaptımMourinho: Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım

FENERBAHÇE OPET - ÇBK MERSİN MAÇINA DAİR NOTLAR

Salon: Kadir Has

Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu, Mehmet seçkin Öztürk

Fenerbahçe Opet: Sudenur Akarpa 9, Olcay Çakır Turgut 4, İdil Saçalır 4, Alperi Onar 13, Rice 7, Tuana Ayşegül Vural 17, Tilbe Şenyürek 15, Selen İrem Baş 2, Ayşe Yılmaz 7

ÇİMSA ÇBK Mersin: Selin Tekin 2, ManolyaKurtulmuş 17, Azra Erçelik 1, Razheva 10, Sinem Ataş 14, Esra Ural Topuz 5, Elif Bati 4, Sevgi Tonguç 5, Asena Yalçın 6

1. periyot: 18-19

Devre: 36-38

3. periyot: 54-56

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Spor
Mourinho: Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım
Mourinho: Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım
Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu
Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu
Eintracht Frankfurt Galatasaray'ı yıktı: 4-0
Eintracht Frankfurt Galatasaray'ı yıktı: 4-0