Fenerbahçe 14 farkla kazandı
Fenerbahçe Opet, 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ÇBK Mersin'i 14 sayı farkla yendi.
Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 78-64 yendi.
FENERBAHÇE OPET - ÇBK MERSİN MAÇINA DAİR NOTLAR
Salon: Kadir Has
Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu, Mehmet seçkin Öztürk
Fenerbahçe Opet: Sudenur Akarpa 9, Olcay Çakır Turgut 4, İdil Saçalır 4, Alperi Onar 13, Rice 7, Tuana Ayşegül Vural 17, Tilbe Şenyürek 15, Selen İrem Baş 2, Ayşe Yılmaz 7
ÇİMSA ÇBK Mersin: Selin Tekin 2, ManolyaKurtulmuş 17, Azra Erçelik 1, Razheva 10, Sinem Ataş 14, Esra Ural Topuz 5, Elif Bati 4, Sevgi Tonguç 5, Asena Yalçın 6
1. periyot: 18-19
Devre: 36-38
3. periyot: 54-56
