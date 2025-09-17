Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi

Yayınlanma:
Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'a getiren Fatih Terim, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine destek verdi.

Al Shabab sonrası dinlenmeye çekilen teknik direktör Fatih Terim, NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati programına konuk oldu.

FATİH TERİM'DEN DESTEK

Fatih Terim burada Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu’na dair konuştu. Milli futbolcunun Fenerbahçe’ye transferinde herhangi bir sorun olmadığını belirten Fatih Terim’in açıklamaları şu şekilde:

"Kerem çok yetenekli. Onu kazandırdık biz. Çok da yetenekli diyorum bir daha. Muhakkak ki son olaylar belki herkesi biraz gerdi ama olaya teknik açıdan bakınca... İçeride sirkülasyonu yaparsak yanlış yabancıya gitmeyiz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a vermediğim oyuncu yok. En son Serdar Aziz verdim. Ben eğer oynatmayı düşünmüyor isem, memnun değil isem neden önünü kesiyorum. 'Buraya gider iyi oynarsa...' diye felsefe olabilir mi? Kulübün parasını ziyan edeceksiniz, adamı da oynatmayacaksınız! O da eksiğini gidermek için dışarıya bakacak. 4 büyükler kendi arasında bu sirkülasyonu sağlamalı."

“GENÇLER HATA YAPACAK BİZ AFFEDECEĞİZ”

"Kerem'in Benfica'ya transferi çok doğru. Dünyanın en büyüklerinden biri. Bir grubu sevindirdi hareketi, bir hareketi üzdü. Gençler hata yapacak. Olağanüstü bir hal aldı. Burada tercihlere saygı duymak lazım. Kerem Galatasaray'a faydalı oldu mu oldu, şampiyonluklara katkı sağladı mı sağladı, para kazandırdı mı kazandırdı. Kaça alındığını ben biliyorum. Bunu kan davasına getirmemek lazım. Ben silmedi mi, evet. Ben Galatasaray daha önemli dedim. Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, bizler affedeceğiz. Doğru yolu göstereceğiz. Yoksa kan gövdeyi götürür. Hepimiz zaten biraz gerginiz. Bu kin düşmanlığı bırakmalı."

Kaynak:NTV

