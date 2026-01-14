Fatih Terim geri dönüyor

Fatih Terim geri dönüyor
Yayınlanma:
A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili Suudi Arabistan'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, tecrübeli teknik adam Fatih Terim’i yeniden takımın başına getirmek için resmi görüşmelere başladı.

PİŞMAN OLDU

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab’ı çalıştıran ve ardından bir süre dinlenmeye çekilen Fatih Terim, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Kulüp yönetimi, takımın gidişatından memnun olmadığını belirterek deneyimli hocayı ikna etmek için harekete geçti.

terim.webp

72 YAŞINDA GERİ DÖNÜYOR

Al-Shabab yönetiminin, Terim’e geniş yetkiler ve yüksek maaş içeren bir teklif sunduğu, görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edildi. Yönetim, 72 yaşındaki teknik adamı yeniden takımın başına getirmek için düğmeye bastı.

YENİDEN ARABİSTAN'A

Galatasaray ile sayısız kupa kazanan, ayrıca Milan ve Fiorentina gibi Avrupa devlerinde görev yapan Fatih Terim, Suudi Arabistan futbolunda yakından takip edilen bir isim.
Anlaşma sağlanması halinde, tecrübeli hoca kariyerinde yeni bir sayfa açarak Suudi Arabistan Pro Ligi’nde yeniden boy gösterecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

