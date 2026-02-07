Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Yayınlanma:
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Samsunspor'u 3-0 yendikleri maç sonrası konuştu. Fatih Tekke, Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi ve ''Zubkov’un durumu çok net değil, umarım Fenerbahçe maçına yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde'' dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE KÖTÜ HABERİ VERDİ

Fatih Tekke, Zubkov'un Fenerbahçe maçına yetişemeyeceğini açıkladı.
Tecrübeli teknik adam, "Zubkov’un durumu çok net değil, umarım Fenerbahçe maçına yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde." dedi.

''MAÇ MAÇ İLERLEMEK ZORUNDAYIZ''

Maçı değerlendiren Tekke, "Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor. Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

