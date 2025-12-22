Fatih Tekke 7 gollü maç sonrası sitem etti

Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu’ndaki maçta bordo-mavililer rakibine 4-3 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Tekke mağlubiyete dair değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Tekke’nin açıklamaları şu şekilde:

Hafta içi neye çalıştıysak, oradan gol yedik. Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. 90 dakika boyunca taktiksel hataları, birçok şeyi konuşabiliriz ama maçın içerisinde bugün 'iyi oyuncu' diyebileceğimiz kimse olmayınca bu skor ortaya çıktı.

“TAKIMIN DÜŞÜŞE GEÇTİĞİ BARİZ”

Bu maçta iyi yaptığımız bir şey var diyemem. Tamam, baskı oluşuyor, büyük takımlarda oynamanın baskısı olmayacak mı? Bu baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz kolay değil. İki oyuncumuzun olmayışıyla takımın düşüşe geçtiği bariz.

“BİZE YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİLDİ”

Hoca olarak güçlü kalmalıyım. Kafanı yere eğme, yok. Pes etmek asla yok. Üzücü bir mağlubiyet. Duygu olarak yukarıda olmamız lazımdı. Bize yakışan bir durum değildi.

“BURADA KENDİME BAKMAM LAZIM”

Hepsi bizim futbolcumuz, her şeyiyle birlikte tekrar ediyoruz. Bazen o maç için tutmayabilir ama 10 kişi tutmuyorsa, ben de burada kendime bakmam lazım.

“DAHA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Önümüzde Süper Kupa var, transfer süreci var, planlamalar var, yapılması gerekenler var. Tablo bu. Şunu net söyleyebilirim: Geldiğimiz nokta, beklentilerin üzerinde. Ben de buna katılıyorum. Ama işleri bu şekilde tamamlayamayız. Daha doğru, daha disiplinli ve daha dikkatli olmak zorundayız.