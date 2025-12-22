Fatih Tekke 7 gollü maç sonrası sitem etti

Fatih Tekke 7 gollü maç sonrası sitem etti
Yayınlanma:
Gençlerbirliği'ne 4-3 kaybeden Trabzonspor'da Fatih Tekke, maç sonu konuştu.

Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu’ndaki maçta bordo-mavililer rakibine 4-3 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Tekke mağlubiyete dair değerlendirmelerde bulundu.

gblkfgd.jpg

Fatih Tekke’nin açıklamaları şu şekilde:

Hafta içi neye çalıştıysak, oradan gol yedik. Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. 90 dakika boyunca taktiksel hataları, birçok şeyi konuşabiliriz ama maçın içerisinde bugün 'iyi oyuncu' diyebileceğimiz kimse olmayınca bu skor ortaya çıktı.

“TAKIMIN DÜŞÜŞE GEÇTİĞİ BARİZ”

Bu maçta iyi yaptığımız bir şey var diyemem. Tamam, baskı oluşuyor, büyük takımlarda oynamanın baskısı olmayacak mı? Bu baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz kolay değil. İki oyuncumuzun olmayışıyla takımın düşüşe geçtiği bariz.

Arda Güler'e Bolu'da büyük ödülArda Güler'e Bolu'da büyük ödül

“BİZE YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİLDİ”

Hoca olarak güçlü kalmalıyım. Kafanı yere eğme, yok. Pes etmek asla yok. Üzücü bir mağlubiyet. Duygu olarak yukarıda olmamız lazımdı. Bize yakışan bir durum değildi.

“BURADA KENDİME BAKMAM LAZIM”

Hepsi bizim futbolcumuz, her şeyiyle birlikte tekrar ediyoruz. Bazen o maç için tutmayabilir ama 10 kişi tutmuyorsa, ben de burada kendime bakmam lazım.

“DAHA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Önümüzde Süper Kupa var, transfer süreci var, planlamalar var, yapılması gerekenler var. Tablo bu. Şunu net söyleyebilirim: Geldiğimiz nokta, beklentilerin üzerinde. Ben de buna katılıyorum. Ama işleri bu şekilde tamamlayamayız. Daha doğru, daha disiplinli ve daha dikkatli olmak zorundayız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Spor
Arda Güler'e Bolu'da büyük ödül
Arda Güler'e Bolu'da büyük ödül
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma
7 gollü maçta Gençlerbirliği Trabzonspor'u devirdi
7 gollü maçta Gençlerbirliği Trabzonspor'u devirdi