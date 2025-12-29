Fatih Karagümrük yeni teknik direktörünü açıkladı

Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic'in getirildiği açıklandı.

Kocaelispor'da yıl sonu dopingiKocaelispor'da yıl sonu dopingi

KARAGÜMRÜK'TEN PAYLAŞIM

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı Üst Yöneticisi Murat Eren Taşçı katıldı.
Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 lig, 1 kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı. Aleksandar Stanojevic'e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KONYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Stanojevic, 2022-2023 sezonunda Konyaspor'u çalıştırmış ve 26 maçta görev yapmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF'den bahis cezalarına itiraz eden 70 futbolcu için karar çıktı
Son Dakika | Erden Timur hakkında tutuklama talebi!
TFF Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın ifadesi ortaya çıktı
