Fatih Altaylı, yaklaşık 6 aydır tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra kendi YouTube kanalından ilk yayınını yapan Altaylı, yaptığı açıklamada Formula 1'in Türkiye özelindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Altaylı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) büyük gayrette bulunduğunu ve tüm gelişmelerin pozitif ilerlediğini belirtti.

ALTAYLI MÜJDEYİ VERDİ

Türkiye'nin F1 takvimine dönmesi için yoğun bir çaba harcadığını belirten Altaylı, ''Biliyorsunuz ki FIA’da çeşitli görevlerim var. Formula 1’in Türkiye’ye gelmesi için kendi gücüm yettiğince uğraşıyorum. Bu konuda TOSFED’in büyük gayretleri var, inanılmaz bir çaba gösterdiler. Hem federasyonun hem de devletin desteğiyle görüşmelerde önemli bir noktaya gelindi.'' dedi.

''YÜZDE 99.9 İHTİMALLE TÜRKİYE'DE''

Formula 1'in yüzde 99.9 ihtimalle Türkiye'de olacağını aktaran Altaylı, ''Şunu söyleyebilirim ki eğer çok büyük bir terslik olmazsa %99.9 ihtimalle Formula 1 Türkiye’de yarışacak. Şu anda her şey büyük oranda pozitif ilerliyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti isterse 2027 yılında Formula 1 Türkiye’ye gelecek'' ifadelerini kullandı.

2026 İHTİMALİ DE VAR

Altaylı, 2026 yılı için de Türkiye'nin F1 takvimine girme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, ''Şu anda daha büyük sürpriz, 2026 yılının yaz sonunda Türkiye’de bir Formula 1 yarışı düzenlenmesi konusunda da gayretimiz olması. Biliyorsunuz ki İspanya’nın Madrid’de bir pist inşaatı var ve pistin inşaatını henüz bitirebilmiş değiller. FIA’nın pist yönetiminden şöyle bir talebi var: Formula 1 Grand Prix’si düzenlenmeden önce bir ya da birden fazla deneme yarışı yapılması. Şu anda İspanya’nın bunu yapabileceğini sanmıyorum.

Eğer İspanya yarışı düzenleyemezse adaylar Türkiye ya da San Marino olacaktır. Ancak San Marino’dan önceki yarış Monza ve Monza’dan hemen bir hafta sonra San Marino’da yarış düzenlenmesi biraz zor olabilir. Elbette bu lojistik açıdan takımların işine gelecektir ancak öte yandan Formula 1’in Türkiye’ye ne kadar gelmek istediğini biliyoruz'' yorumunu yaptı.