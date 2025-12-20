Ezeli rekabette böylesi görülmedi: Fenerbahçe'nin gençleri Galatasaray'a tarihi fark attı

Fenerbahçe-Galatasaray ezeli rekabetinde kolay kolay görülmeyen farklı bir skor gençler maçında ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Basketbol Gençler Ligi 2. Pencere ilk maçında karşılaştığı Galatasaray’ı 111-61’lik skorla mağlup etti.

Sarı lacivertli takım çok hızlı başladığı maçın daha ilk çeyreğinde 31-7'lik farka ulaştı.

İkinci çeyrekte 51-29 olan skor, üçüncü çeyrekte 87-44'e çıktı. 4. çeyrek ve maç sonu ise skor 111-61 olarak belirlendi.

EN SKORER OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Doruk Alp Yancı 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sarı lacivertli takımda Ali Yiğit Yılmaz 15, Ömer Yusuf Şık ve Yağız Arda Ağgez ise 11'er sayıyla oynadı.

Galatasaray'da en skorer isim ise 13 sayı ile Batu Anlar oldu.