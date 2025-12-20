Eyüpspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi sosyal medyayı sallayan açıklama: Bunlar çok kötü

Eyüpspor, Süper Lig'de Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

EYÜPSPOR'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Eyüpspor, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Eyüpspor'dan yapılan paylaşımda ilk olarak, "Yarın Fenerbahçe'yi yenersek ne olur" sorusu soruldu.

Bilgisayar tarafından, "Sana birkaç örnek göstereceğim. Galatasaray'ın arka bahçesi nasıl oynadı ama… Üzmez Galatasaray'ını yener tabi. Galatasaray şampiyon olsun diye oynadılar" cevapları verildi.

Eyüpspor'dan sorulan, "Peki yarın yenilirsek ne olur" sorusuna ise şu yanıtlar verildi:

"Sana birkaç örnek gösteriyorum. Tamam anladık üzmedin Fenerini. Maça kaça sattınız siz? Yatacağınız belliydi Fenerinize."

''BUNLAR ÇOK KÖTÜ''

Eyüpspor'dan yapılan yazışma şu şekilde sürdü:

"Bunlar çok kötü! Bir çözüm yok sanırım. Merak etme büyük Eyüpspor taraftarı! Yarın yensen de yenilsen de her zamanki gibi sahada kulübü için, başkanı için onuruyla mücadele eden bir takım olacak."

