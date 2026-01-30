İzmir'in köklü kulübü Altay'da Yusuf Şimşek depremi yaşanıyor!

TFF 3 Lig 4. Grup’ta yarın deplasmanda Eskişehirspor’la karşılaşacak Altay’da teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollar resmen ayrıldı.

KARŞILIKLI ANLAŞMA

Siyah - Beyazlı kulübün yönetimiyle bir araya gelen tecrübeli çalıştırıcı, sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Şimşek’in kontratının feshi Türkiye Futbol Federasyonu’na da bildirildi.

İKİNCİ DÖNEM DE KISA SÜRDÜ

Altay’daki ikinci dönemini tamamlayan Yusuf Şimşek, takımın başında çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 1.33 puan ortalaması yakalayan Şimşek, Ramazan Kurşunlu’nun yerine 4. haftada göreve gelmişti.

ARAYIŞLAR BAŞLADI

Altay yönetiminin, Şimşek’in ayrılığının ardından yeni teknik direktör için arayışlara başladığı ifade edildi.

İstatistikler: