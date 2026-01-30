Eskişehir maçı öncesi Yusuf Şimşek depremi

Eskişehir maçı öncesi Yusuf Şimşek depremi
Yayınlanma:
Altay’da Yusuf Şimşek dönemi resmen sona erdi. Eskişehir maçı öncesi deneyimli teknik adam ekibiyle birlikte ayrıldı.

İzmir'in köklü kulübü Altay'da Yusuf Şimşek depremi yaşanıyor!
TFF 3 Lig 4. Grup’ta yarın deplasmanda Eskişehirspor’la karşılaşacak Altay’da teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollar resmen ayrıldı.

KARŞILIKLI ANLAŞMA

Siyah - Beyazlı kulübün yönetimiyle bir araya gelen tecrübeli çalıştırıcı, sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Şimşek’in kontratının feshi Türkiye Futbol Federasyonu’na da bildirildi.

İKİNCİ DÖNEM DE KISA SÜRDÜ

Altay’daki ikinci dönemini tamamlayan Yusuf Şimşek, takımın başında çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 1.33 puan ortalaması yakalayan Şimşek, Ramazan Kurşunlu’nun yerine 4. haftada göreve gelmişti.altayda-yusuf-simsek-resmen-gitti-1142018-339102.jpg

ARAYIŞLAR BAŞLADI

Altay yönetiminin, Şimşek’in ayrılığının ardından yeni teknik direktör için arayışlara başladığı ifade edildi.

İstatistikler:

  • Maç sayısı: 15
  • Galibiyet: 6
  • Beraberlik: 2
  • Mağlubiyet: 7
  • Puan ortalaması: 1.33

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Spor
Eski Amedspor başkanından Adana Demirspor'a müjde
Eski Amedspor başkanından Adana Demirspor'a müjde
Boluspor'a rekor bahis cezası geldi
Boluspor'a rekor bahis cezası geldi
Fenerbahçe sözleşmesini feshedip geri çağırdı: Yine Süper Lig ekibine yolladı
Fenerbahçe sözleşmesini feshedip geri çağırdı: Yine Süper Lig ekibine yolladı