Eski Süper Lig hakemi de listede! Bahis oynayan futbol menajerleri açıklandı
Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Federasyon, faal oldukları dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 futbol menajeri hakkında disiplin süreci başlattı.
Listede eski Süper Lig hakemi Cem Deda da var!
Cem Deda, hakemliği bıraktıktan sora Antalyaspor'da menajerlik yapmıştı. 2014 yılında Antalyaspor Asbaşkanı Mehmet Aygün, Rıza Yılmaz'dan boşalan sportif direktörlük görevine Cem Deda'nın getirildiğini açıklamıştı.
CENK ERGÜN DE LİSTEDE
Sevk edilenler arasında 2022-2024 yılları arasında Galatasaray futbol direktörlüğü yapan Cenk Ergün de yer alıyor.
TFF’ye tescilli menajerlerin bahis oynadığı belirlendi.
Açıklanan 104 isim Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca işlem görecek.
07 Ocak 2026 tarihi itibarıyla söz konusu menajerler tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
İŞTE BAHİS OYNAYAN 104 MENAJER: