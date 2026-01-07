Eski Süper Lig hakemi de listede! Bahis oynayan futbol menajerleri açıklandı

Son dakika... TFF, teknik direktörlerden sonra bahis oynayan menajerleri de açıkladı. 104 menajer PFDK'ya sevk edildi. Aralarında eski Süper Lig hakemi de var!!!

Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Federasyon, faal oldukları dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 futbol menajeri hakkında disiplin süreci başlattı.
Listede eski Süper Lig hakemi Cem Deda da var!

cem-deda.webp
Cem Deda'nın, Polis tarafından takibe alınan bir ilaç mümessilinden babası ve kendisi için 'sahte rapor' talep ettiği ortaya çıkmıştı ve Deda hakemliği bırakmıştı.

Cem Deda, hakemliği bıraktıktan sora Antalyaspor'da menajerlik yapmıştı. 2014 yılında Antalyaspor Asbaşkanı Mehmet Aygün, Rıza Yılmaz'dan boşalan sportif direktörlük görevine Cem Deda'nın getirildiğini açıklamıştı.

cemdeda.jpg
Cem Deda (solda) Antalyaspor'da menajerlik yapmıştı

TFF'den bahis operasyonunda yeni dalga! 108 teknik direktör hakkında flaş kararTFF'den bahis operasyonunda yeni dalga! 108 teknik direktör hakkında flaş karar

CENK ERGÜN DE LİSTEDE

Sevk edilenler arasında 2022-2024 yılları arasında Galatasaray futbol direktörlüğü yapan Cenk Ergün de yer alıyor.

g-d-buswmaazxvf.jpg

TFF’ye tescilli menajerlerin bahis oynadığı belirlendi.
Açıklanan 104 isim Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca işlem görecek.
07 Ocak 2026 tarihi itibarıyla söz konusu menajerler tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

İŞTE BAHİS OYNAYAN 104 MENAJER:

12.png13.png14.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

