Eski Amedspor başkanından Adana Demirspor'a müjde

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Amedspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. 1 Şubat Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Mali kriz içerisinde olan Adana Demirspor'un deplasmana gelip gelemeyeceği tartışılırken Amedspor eski başkanı Aziz Elaldı'dan sürpriz bir jest geldi.

KENDİ OTELİNDE AĞIRLAYACAK

CEGA Medya'da yer alan habere göre Aziz Elaldı, Adana Demirspor'u Diyarbakır'daki otelinde ücretsiz ağırlayacak.

MEMNUNİYET YARATTI

Aziz Elaldı'nın işçi sınıfını temsil etmesi nedeniyle ayrı bir hayranlık duyduğu belirtilirken bu jest Adana Demirspor'da memnuniyet yarattı.

Bursaspor'a gelir gelmez transferi engelledi: 2. Lig ekibi isyanda

KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞEN İLK TAKIM OLDU

Borçlarını ödeyemediği için FIFA'da dosyası biriken Adana Demirspor, eksi 28 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Adana Demirspor, küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.