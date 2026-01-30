Bursaspor'a gelir gelmez transferi engelledi: 2. Lig ekibi isyanda

Bursaspor'a gelir gelmez transferi engelledi: 2. Lig ekibi isyanda
Yayınlanma:
Bursaspor'un başına geçen Mustafa Er, ilk iş olarak Sefa Narin'in Elazığspor'a transfer olmasını veto etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bursaspor’un başına geçen Mustafa Er, sürpriz bir karar verdi.

MUSTAFA ER TRANSFERİ DURDURDU

Mustafa Er, Elazığspor’a transfer olmaya hazırlanan Sefa Narin’in takımda tutulmasını istedi.

ELAZIĞSPOR GERİ ADIM ATTI

Yerel basında yer alan habere göre, bu karar nedeniyle Elazığspor, Sefa Narin transferinde geri adım attı.

Transfer sezonunun son günlerinde yaşanan bu olay Elazığspor’da hayal kırıklığı yarattı.

sefa-narin-bursasporda-1100x650.jpg

12 MAÇTA 718 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Bursaspor formasıyla 12 maça çıkan Sefa Narin toplamda 718 dakika sahada kaldı.

PLAY-OFF POTASINA YÜKSELMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR

21 haftada 34 puan toplamayı başaran Elazığspor, 8. sırada yer alıyor. 1. Lig’e yükselmek isteyen kırmızı-beyazlılar, play-off potasına yükselmek için mücadele ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

