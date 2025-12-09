Erol Bulut'tan Galatasaray açıklaması: Güzel olacak

Erol Bulut'tan Galatasaray açıklaması: Güzel olacak
Yayınlanma:
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından Galatasaray açıklaması yaptı. Bulut, "Hafta sonu güzel bir maç olacak" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, Alanyaspor maçını unutacaklarını belirterek, Galatasaray ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını söyledi.

Erol Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizin nasıl bir iki pozisyonu varsa, aynı şekilde bizim de pozisyonlarımız vardı. İki takım da değerlendiremedi. Ortada geçen bir müsabaka oldu. Ben takımım adına mutluyum, iyi bir mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik. Zor bir dönemden geçiyoruz. Deplasmanda alınan bir puan altın değerinde.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Bu maçı unutacağız, önümüzdeki Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüreceğiz. Hafta sonu zor bir maç bizi bekliyor. Büyük maçlar her zaman farklı seyrediyor. Konsantrasyon, şehrin konsantrasyonu. Taraftarımız, futbolcularımız, biz olalım… Hazırlıklarımızı Galatasaray'a yönelik bu hafta içerisinde yapacağız. İnşallah bizim adımıza hafta sonu güzel bir maç olacak.

Rakibin oynadığı aynı sistemle rakibe karşı oynadık. Biraz daha rakipten farklı, top bizdeyken oyunu kurduk. Buna da rakip ilk yarıda iyi adapte olamadı. İkinci yarıda daha iyi adapte oldu. Alanyaspor'u izlediyseniz, büyük takımlara karşı olsun, çok etkili oynadıkları bir oyun var. Defans arkasına koşan, dikine koşan hızlı futbolcuları vardı. Bugün biz onların hiçbirine izin vermedik. İlk yarıda topa karşı iyi durduk ve topu da arkadan iyi kullandığımızı düşünüyorum. Geçişlerde daha dikine doğru pasları doğru yerlere değerlendirmiş olsaydık gol de atabilirdik. Pozisyonlarımız da vardı, değerlendiremedik."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

