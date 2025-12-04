Antalyaspor berbere yasak koydu

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takımın gidişatı ile ilgili karamsar düşünmediğini belirten Perçin, "Ben takımın iyiye gideceğine inanıyorum. Takımın kadrosuna güveniyorum. İkinci devreye yönelik planlarımız var. Transferi inşallah açacağız. İkinci yarıda kendi dahlimiz olan transferleri yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu takım şanssız şeyler yaşamasa 'Transfer yapmadan bu kadroyla yapabiliriz' diye düşünürdüm ama sahamızdaki 2 şanssız mağlubiyet bizi transfere yöneltti. Ama biz hocamızın arkasındayız, ona güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Ajanlıkla suçlanan berber konuştu: Onlar gidecek ben kalacağım

BERBERE GİRİŞ YASAĞI

Bir gazetecinin "Kulüpte başka kulüplere bilgi aktarılması konusu devam ediyor mu?" sorusu üzerine Perçin, şöyle konuştu:

"Eyüp maçından sonra Erol hocamız böyle bir açıklama yapmıştı. Hoca söylediklerinde haklı ama her şeyin yeri ve zamanı var. Takım galip gelmişti ama bu açıklama 3 puanın önüne geçti. Bilgilerimizin gittiği doğru. Teknik ekibimiz, 5'li oynayacağımızın karşı tarafın ekibine gittiği bilgisini bize verdi. Bundan önce de Başakşehir'e gittiği bilgisini verdiler. İçeriden bilgi sızması berberle alakalı değil. Kaleciyle alakalı ve kimsenin bilmediği bir sakatlığın karşı kulübe söylenmesiyle ilgili berbere, kulübe girmeme yasağı koyduk. Kulübe şu an başka berber arkadaşlar geliyor.

Zamanında Emre hocaya da bilgi gelmişti. Emre hoca 'Bu günah, bunu kesinlikle izlemek istemiyorum.' deyip videoyu silmişti. Karşı takımdan bilgiler gelmişti. Karşı takımın hocasının da bu tarz şeylere tenezzül edeceğini düşünmüyorum. Kulübün içerisinden hala bilgiler gidiyor. Yüzde 80 gidiyor. O yüzden bunun önüne geçemeyiz, biraz zor. Sahanın içerisinde, idmanda gizli kalması gereken şeylerin de gizli kalması gerektiğini düşünüyoruz. Kötü niyetle bilgi verilmiyordur ama kulüp çalışanlarına çağrımız olsun. Bu işlerin kulüp içerisinde kalması lazım. Antalyaspor'un başarılı olması için bu olmazsa olmazdır. Casus ya da düşman kelimesi ağır bir tabir. Hocamızın ana dili Almanca olduğu için bunun için kendisine de uyarıda bulunduk. Konuşurken bazı kelimeler başka bir yere gidebilir diye."

"FUTBOLCUMUZU UYARDIK"

Bir futbolcularının önceden forma giydiği bir kulüpte bahis oynaması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti aldığına dikkati çeken Perçin, "Futbolcumuzu uyardık. Yönetim kurulu üyelerime de tek tek sordum. 'Bahis oynamış olan varsa kendisini açıklasın ya da gerekeni yapsın' diye. Yönetim kurulundan da herkes oynamadığını söyledi. Türkiye'deki yöneticilerinin çoğunda, talimatlarda bahis oynayamaz maddesi olduğu bilinci olmadığını düşünüyorum. Mantık olarak oynamayacağını bilmesi lazım. TFF'nin başlattığı bu soruşturmayı destekliyoruz. Futbolun içerisinde bu tarz şeylerin olmaması lazım."

Bu yılı "Feda Sezonu" ilan ettiklerini anımsatan Perçin, feda formasının 10 gün içerisinde açıklayacaklarını, odalar, birlikler ve iş insanlarının Antalyaspor için bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.