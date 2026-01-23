Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye şampiyonluğu olmalı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Aston Villa'ya 1-0 kaybetti ve ilk 24'e kalmayı garantiledi.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, karşılaşmayı değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

''FENERBAHÇE'YE GÖRE DAHA İYİ TAKIM''

Erman Toroğlu, Aston Villa'nın Fenerbahçe'den daha iyi takım olduğunu belirterek, ''Adamlar Fenerbahçe’ye göre daha iyi takım. On maç oynasalar 9’unda Fener’i yenerler. Kusura bakmayın, futbol anlayışı olarak benim görüşüm. Ha bu Fenerbahçe’yi kötülemek değil. Fenerbahçe Tedesco ile iyi şeyler yapmaya başladı ama bu işler birkaç ayda olmaz. İnşallah Fenerbahçe girdiği bu yolda devam eder'' ifadelerini kullandı.

''HEDEFİ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU OLMALI''

Toroğlu, Fenerbahçe'nin hedefinin Süper Lig şampiyonluğu olması gerektiğini ifade etti ve ''Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Bence bu Avrupa kupalarını öyle oynamalı ki oldu oldu, olmadı çay demleriz. Burası onlara hem yorgunluk verir hem de sakatlık getirir. Hedef Türkiye şampiyonluğu olmalı. Bazılarına ters gelir ama maalesef gerçek. Dün akşam adamlar hak etti ve kazanıp gittiler. Çok da zorlanmadılar'' yorumunu yaptı.