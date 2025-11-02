Erman Toroğlu: Bu maçı sattı

Erman Toroğlu: Bu maçı sattı
Yayınlanma:
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine dair konuşan Erman Toroğlu, Orkun Kökçü'ye yüklendi.

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

BEŞİKTAŞ GERİ DÖNÜŞÜ DURDURMADI

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede öne geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasının ardından rakibine 3-2’lik skorla mağlup oldu.

thumbs-b-c-13e7525fe657a6a24260a5c9ab2ee230.jpg

“KEMİKSİZ KIRMIZI”

Orkun Kökçü’nün gördüğü kırmızı karta dair konuşan Erman Toroğlu, kararın doğru olduğunu ifade etti. Erman Toroğlu, Ekol Sports'taki konuşmasında pozisyon için “kemiksiz kırmızı” dedi.

Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok olduFenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu

“ORKUN BU MAÇI SATTI”

Orkun Kökçü’ye yüklenen Erman Toroğlu, “Orkun bu maçı sattı ama para pul ile değil. Orkun, aldı Beşiktaş’tan maçı Fener’e sattı kardeşim ya. Büyük topçu böyle bir maçta atılır mı? Al Beşiktaş yönetimi, Orkun’u başına çal” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

