Ergin Ataman takımı yuhalanınca taraftara seslendi
Sıkıntılı günler geçiren Yunan temsilcisi Panathinaikos 2026'ya da kötü bir başlangıç yaptı.
EuroLeague’de Panathinaikos, evinde ağırladığı Olimpia Milano’ya 87-74 mağlup oldu.
İlk yarıyı önde kapatan Ataman’ın ekibi, ikinci yarıda Milano’nun sert savunması karşısında çözüm üretemedi.
TARAFTAR YUHALADI
Maçı son bölümlerine Panathinaikos tribünlerinden tepki sesleri yükseldi. Taraftarlar Ergin Ataman ve öğrencileri yuhalayarak kötü oyunu protesto ettiler.
ERGİN ATAMAN AFFINI İSTEDİ
Maç sonrası açıklama yapan Koç Ergin Ataman, taraftarlardan özür diledi ve affını istedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Basketbolda her şeyin ters gittiği günler vardır. Bu akşam bizim için çok ağır bir yenilgi oldu. Taraftarlarımızdan, bizi destekleyen herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bana ait. Bu yenilgi için oturup ağlayacak vaktimiz yok. Hâlâ hedeflerimizin içindeyiz" sözleriyle kötü oyun için taraftara böyle seslendi.
MAÇIN DETAYLARI:
- 1. Çeyrek: Panathinaikos 20-15 önde.
- Devre: 43-38 Pana üstünlüğü.
- 3. Çeyrek: Milano savunmada sertleşti, 61-58 öne geçti.
- Son Çeyrek: İtalyan ekibi oyunun iki yönünü domine ederek farkı açtı.
PANATINAIKOS İSTATİSTİKLERİ:
- Juan Hernangomez: 17 sayı
- Kostas Sloukas: 13 sayı, 11 ribaund
- Rachaun Holmes: 14 sayı, 6 ribaund
- Kendrick Nunn: 10 sayı, 3 ribaund, 4 asist
- Cedi Osman: 6 sayı, 3 ribaund, 1 asist, 2 top çalma
- Ömer Faruk Yurtseven: 4 sayı
MILANO İSTATİSTİKLERİ:
- Armoni Brooks: 24 sayı (5/9 üçlük), 6 ribaund, 5 asist
- Lorenzo Brown: 17 sayı, 5 asist
- Josh Nebo: 16 sayı, 7 ribaund
- Marko Guduric: 7 sayı, 4 ribaund, 3 asist
12 GALİBİYET 8 YENİLGİ
Panathinaikos, EuroLeague 2025 - 26 sezonunda inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.
Ataman ve öğrencileri 20 maç sonunda 12 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.
Panathinaikos bu sonuçlarla play-off hattında bulunuyor. İlk 8 takım play-offlara direkt katılıyor.
- Sıralama: 7.
- Oynanan maç: 20
- Galibiyet: 12
- Mağlubiyet: 8
- Averaj (basket farkı): +40
- Attığı Sayı: 1753
- Yediği Sayı: 1713
Panathinaikos 8 Ocak'ta Virtus Bologna ile oynayacak.