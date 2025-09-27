Ergin Ataman sitem etti: Avrupa'da bir başarı yok

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, S Sport’a konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''FİNALİ ELİMİZDEN KAÇIRDIK''

Milli takımın EuroBasket performansını değerlendiren Ataman, "Biz bu kadroyla, bu kadroyu geliştirerek tecrübe kazandık. Finali elimizden kaçırdık ama bundan sonraki turnuvada elimizden kaçmaz.

Hakem kararlarına tepki: Bu kararlar cezasız kalmaya devam edemez

Bir şampiyonada, Dünya Şampiyonası mı olur Avrupa Şampiyonası mı olur bilmiyorum. Olimpiyatlar biraz zor, çünkü ABD oraya tam kadro geliyor. Ama hedefimiz Olimpiyatlara katılmak olacak. Türk basketbol milli takımı bugüne kadar Olimpiyatlara hiç katılmadı." dedi.

‘’MUTLAKA BİR ALTIN MADALYA’’

Konuşmasını sürdüren Ataman, "Bu kadronun önümüzdeki dönemde mutlaka bir altın madalya çıkaracağını düşünüyorum. Avcumuzun içine kadar gelen şampiyonluğu kaçırdığım için biraz buruğum ama Avrupa ikinciliği çok önemli bir gurur.

Biz EuroBasket’in en iyi basketbol oynayan takımıydık. Sırbistan’ı belki de turnuvanın en heyecanlı maçında mağlup ettik. Ev sahibi Letonya’yı çok ağır bir atmosferde 20 sayı farkla yendik. Yarı finalde Yunanistan karşısında tarihi bir galibiyet aldık.

Oyuncularınızın birbirine olan bağlılığını gördüğünüzde, hele ki milli forma uğruna büyük fedakârlıklarla çalıştıklarını hissettiğinizde moraliniz yükseliyor. Ben iki senedir bu turnuvayı hedef olarak gösteriyordum. Kimse inanmıyordu ama pencere maçlarında da madalyaya gideceğimizi söylüyordum." ifadelerini kullandı.

‘’AVRUPA’DA BAŞARI YOK’’

Türk futbol takımlarının Avrupa’da başarı elde edemediğine sitem eden Ataman, "Türkiye'de futbolun bir ekonomisi var. Harcanan milyonlarca dolar var. Avrupa'da bir başarı yok. Bakıyorsun benim de takımım Galatasaray, Osimhen 80 milyon euro... Tamam da bu Türkiye şampiyonu olmak için mi bütün bunlar?" yorumunu yaptı.

Ataman son olarak, "Benim için kıstas Avrupa'da başarılı olmak. Avrupa'da katıldığın bir kupada yarı final oynayabilmek. İlla şampiyon olmak şart değil. Yıllardır bu sağlanmıyor. Futboldaki o kısır çekişme, hakem çekişmesi. İşte yok yapı var, hakem var. Sürekli konuşulan şey hakem. Fenerbahçe-Beşiktaş maçını televizyondan izledim. Müthiş bir atmosfer. Oraya o soruları soracak gazetecileri yollamıyorlar. Sorun orada." değerlendirmesinde bulundu.