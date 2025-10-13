Ergin Ataman: Bu bir şaka değil

Ergin Ataman: Bu bir şaka değil
Yayınlanma:
Olympiakos'a 90-86 kaybeden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman yaptığı paylaşımlarla hakeme tepki gösterdi.

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, ligde Olympiakos'a 90-86 yenildikleri maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Ataman, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, maçtaki iki pozisyonun görüntülerine yer vererek hakem kararlarını eleştirdi.

"BU BİR ŞAKA DEĞİL"

Kostas Sloukas'ın potaya hareketlendiği ve Panathinaikos aleyhine faul çalınan pozisyonu değerlendiren tecrübeli başantrenör, "Videonun trajikomik kısmı, faulün Sloukas'a çalınması ve rakibin iki serbest atış için çizgiye gelmesi. Ve evet, bu bir şaka değil." ifadelerini kullandı.

jfjf.jpg

"DÜNYA TARİHİNDE BİR İLK"

Paylaştığı ikinci pozisyonda Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkov'un ribaunt mücadelesinde TJ Shorts'a faul yaptığını savunan Ataman, "Ayrıca basketbol sahasında yeni bir sporun; grekoromen güreşin icadına da tanık olduk. Dünya tarihinde bir ilk." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyonun Victor Osimhen talimatı Galatasaray'ı kızdırdıFederasyonun Victor Osimhen talimatı Galatasaray'ı kızdırdı

VEZENKOV'DAN 22 SAYI

Ligde 2'de 2 yapan ev sahibi Olympiakos'ta Vezenkov, 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan konuk ekipte ise TJ Shorts'un 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

