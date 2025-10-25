Erdoğan'ın kuzeni görevinden ayrıldı: 'El çektirme' iddiaları gündeme gelmişti

Erdoğan'ın kuzeni görevinden ayrıldı: 'El çektirme' iddiaları gündeme gelmişti
Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı. Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni olmasıyla tanınıyor.

Eren Bozdaş - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da Başkan Vekili Adnan Er görevinden ayrıldı. Ligin 11. sırasındaki Karadeniz ekibinde bu ayrılık kararı dikkat çekti.

‘GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ’ İDDİALARI YALANLANDI

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Karadeniz ekibi, Er’in kendi isteğiyle ayrıldığını ve ‘görevden el çektirildi’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada “Kulüp Başkan Vekilimiz Adnan Er, özel nedenlerinden dolayı kendi isteği ile görevinden istifa etmiş Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam edecektir. Konu ile ilgili bazı internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “görevinden el çektirildi” şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KUZENİ

Adnan Er, aynı zamanda kamuoyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni olması ile de biliniyor. Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012 yılında vefat eden teyzesi Meliha Er'in oğlu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE GENEL SEKRETER

Öte yandan Adnan Er, Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Genel Sekreterlik görevini de yürüttüğü belirtiliyor. Er bu göreve 2014 yılında atanmıştı.

