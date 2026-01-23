En-Nesyri için Juventus açıklaması: 5-6 milyon euro olmayacak

Fenerbahçe'nin golcüsü En-Nesyri Juventus yolunda. Önümüzdeki günlerde sonlanması beklenen transferin detayları netleşirken ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan çarpıcı bir iddia geldi: Kiralama bedeli 5–6 milyon olmayacak.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, bu kez yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Faslı forvet, gelen teklifler arasından Juventus’a “Evet” dedi.
Anlaşmanın detaylarına göre, kiralama bedeli 5 milyon euro.
Mecburi satın alma maddesi 20 milyon euro.
Maaş konusunda ise yıldız oyuncu Fenerbahçe’de aldığı yıllık 8 milyon euro ücreti Juventus’tan da kazanacak. Ancak satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden görüşmeler sürüyor.

ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da iki kulübün bugün yeniden temas kurduğunu, kiralama bedelinin 5–6 milyon euro seviyesinden daha düşük bir rakam üzerinde konuşulduğunu ve maaşın tamamının Juventus tarafından karşılanacağını aktardı.

fabrizio-romano.jpg
Fabrizio Romano'dan transfer açıklaması geldi

En-Nesyri’nin performansı:

  • 2024-25 sezonu: Sevilla’dan 19.5 milyon € bonservisle Fenerbahçe’ye transfer oldu.
  • Bu sezon Afrika Kupası’na gidene kadar 25 maçta 8 gol ve 1 asist yaptı.
  • İlk yılında ise 52 maçta 30 gol ve 7 asist ile dikkat çekmişti.

JUVENTUS ISRARLA İSTİYOR

Serie A ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın da formasını giydiği kadroya En-Nesyri’yi ekleyerek hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu nedenle İtalyan kulübü transferde ısrarcı.

