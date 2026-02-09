Emre Belözoğlu: 1 saniye bile gol atarız gibi hissetmedim

Yayınlanma:
Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep FK'ya 2-1 kaybettikleri maç sonrasında açıklamalar yaptı. Emre Belözoğlu, ''1 saniye bile gol atarız gibi hissetmedim'' dedi.

Süper Lig'de Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-1 kaybetti.
Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

''1 SANİYE BİLE GOL ATARIZ GİBİ HİSSETMEDİM''

Emre Belözoğlu, "7. maçıma çıktım. İlk defa oynayan 7 oyuncu vardı. Yeni oynayan oyuncuların, kaynaşma süreleri olmalı. Bunlar futbolun içinde olan doğal sancılar.
Süre tanımak lazım ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hayatımda 200'e yakın teknik direktörlük maçı oynadım ve ikinci yarı kadar kötü bir takım görmedim. Bunu yeni olmakla veya kötü antrenman açıklayamazsın. Maç, 200 dakika da oynansaydı biz gol atamazdık. 1 saniye bile gol atarız gibi hissetmedim'' dedi.

''PES ETMEYECEĞİM''

Kasımpaşa'nın başında çıktığı 7 maçta galibiyet alamayan Emre Belözoğlu, ''Karagümrük maçı artık daha ötesi olmayan maç bizim için. Bugün için futbol kariyerimin totalinde ne büyük hayal kırıklığını yaşadım. Pes etmeyeceğim, hayatım boyunca pes etmedim. Fakat artık Karagümrük maçında bir şeyler olması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

