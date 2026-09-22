Egemen Korkmaz'dan kritik maç öncesi Milli uyarı
Milli takımda kritik 2 maç öncesi teknik direktör Egemen Korkmaz'dan uyarı geldi.
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Takım, kritik Ukrayna karşılaşmasının hazırlıklarına İstanbul'da start verdi. Ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda gerçekleştirirken, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki oyuncular yoğun tempoda antrenman yaptı.
HEDEF UKRAYNA KARŞISINDA GALİBİYET
Ümit Milli Takım, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc kentinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. DVTK Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlılar, kritik karşılaşma öncesindeki hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek ve maç öncesi son çalışmalarını teknik heyetin belirlediği program doğrultusunda tamamlayacak.
EGEMEN KORKMAZ İLK MAÇI ÖNCESİ UYARDI
Teknik Direktör Egemen Korkmaz'ın yönetimindeki Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir viraja giriyor. Genç milliler, elemelerde yer aldığı H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor. Egemen Korkmaz da ilk milli heyecanını Ukrayna karşısında yaşayacak.
Egemen Korkmaz Ukrayna maçı öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Genç çalıştırıcı ilk milli maçı öncesi oyunculara uyarılarda bulundu. Milli takım, Ukrayna deplasmanında alacağı puan ya da puanlarla grup hedefleri adına avantaj elde etmeyi amaçlıyor.
AVRUPA'DA FORMA GİYEN GENÇLER DİKKAT ÇEKİYOR
Aday kadroda hem Süper Lig'den hem de Avrupa'nın önemli kulüplerinden forma giyen genç oyuncuların bulunması dikkat çekti. Galatasaray'dan Jankat Yılmaz, Beşiktaş'tan Yasin Özcan, Fenerbahçe'den Yiğit Efe Demir ve Torino forması giyen Emirhan İlkhan kadronun öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
KALEDE ÜÇ İSİM YER ALIYOR
Ümit Milli Takım'ın kaleci kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Jankat Yılmaz (Galatasaray)
Deniz Ertaş (Konyaspor)
Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)
SAVUNMA HATTI GÜÇLÜ İSİMLERDEN OLUŞUYOR
Defans hattında görev yapacak oyuncular şu şekilde:
Ayberk Karapo
Yusuf Akçiçek
Mertcan Ayhan
Hamza Güreler
Yiğit Efe Demir
Yasin Özcan
Deniz Emre Ofli
Berkay Yılmaz
ORTA SAHADA AVRUPA DENEYİMİ
Teknik heyetin orta saha rotasyonunda şu isimler yer alıyor:
Yunus Emre Konak
Baran Ali Gezek
Emirhan Boz
Emirhan İlkhan
İsak Vural
İzzet Çelik
Hamza Akman
HÜCUM HATTINDA GENÇ YETENEKLER
Ay-yıldızlı ekibin gol yollarındaki isimleri ise şöyle:
Emirhan Acar
Başar Önal
Melih Bostan
Ali Habeşoğlu
Arda Usluoğlu
Arda Çolak
GÖZLER MİSKOLC'TAKİ KRİTİK MAÇTA
Ümit Milli Takım'da tüm hazırlıklar Ukrayna karşılaşmasına göre şekillenirken, teknik heyet genç oyuncuların ortaya koyacağı performanstan umutlu.
Avrupa Şampiyonası hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyan mücadelede alınacak sonuç, grubun kaderini etkileyebilecek nitelikte olacak.