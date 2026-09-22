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EGEMEN KORKMAZ İLK MAÇI ÖNCESİ UYARDI

Teknik Direktör Egemen Korkmaz'ın yönetimindeki Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir viraja giriyor. Genç milliler, elemelerde yer aldığı H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor. Egemen Korkmaz da ilk milli heyecanını Ukrayna karşısında yaşayacak.