Ediz Gürel'den tarihte bir ilk
Yayınlanma:
2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda mücadele eden Ediz Gürel, son dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh'i mağlup etti.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen turnuvanın 7. turunda, heyecan dolu zorlu bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.
İLK TÜRK SATRANÇÇI OLDU
2008 doğumlu Ediz, böylece son dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.
4 PUANLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Türkiye'yi, 15 Eylül'de tamamlanacak turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor. Bugün oynanan 7. turun sonunda iki satranççı da 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.
2026 ADAYLAR TURNUVASI BİLETİ KAZANACAK
Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazanacak.
