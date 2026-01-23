Ederson'un eşi Lais Moraes 40 yıllık Fenerbahçeli çıktı

Fenerbahçeli kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes, forma avına çıktı!

NOSTALJİ FORMALARI ALDI

Lais Moraes, AVM'de en eski 2003 yılına ait forma bulabildi ve ''Buradaki en eski forma 2003 yılına ait. Ama konudan sapmayalım, 1996-97 sezonuna ait olanı arıyoruz'' notunu düştü.

Moraes, daha sonra siparişle evine istediği 1996-97 sezonu formasını da getirtti.

Lais Moraes'in forma koleksiyonu

FORMA KOLEKSİYONUNU PAYLAŞTI

Lais Moraes, sosyal medya üzerinden forma koleksiyonunu gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı, ''Moraes Yenge 40 yıllık Fenerbahçeli çıktı'' yorumları yaptı.

EDERSON'UN FENERBAHÇE KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Brezilyalı kaleci Ederson, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıktı.

32 yaşındaki tecrübeli eldiven, bu maçlarda 17 gol yedi ve 10 maçta kalesini gole kapadı.