Ederson'un eşi Lais Moraes 40 yıllık Fenerbahçeli çıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'un eşi Lais Moraes, forma koleksiyonu yaptı. Bu durumu gören Fenerbahçe taraftarı, ''Yenge 40 yıllık Fenerbahçeli çıktı'' yorumlarında bulundu.
Fenerbahçeli kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes, forma avına çıktı!
NOSTALJİ FORMALARI ALDI
Lais Moraes, AVM'de en eski 2003 yılına ait forma bulabildi ve ''Buradaki en eski forma 2003 yılına ait. Ama konudan sapmayalım, 1996-97 sezonuna ait olanı arıyoruz'' notunu düştü.
Moraes, daha sonra siparişle evine istediği 1996-97 sezonu formasını da getirtti.
FORMA KOLEKSİYONUNU PAYLAŞTI
Lais Moraes, sosyal medya üzerinden forma koleksiyonunu gösterdi.
Fenerbahçe taraftarı, ''Moraes Yenge 40 yıllık Fenerbahçeli çıktı'' yorumları yaptı.
EDERSON'UN FENERBAHÇE KARİYERİ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Brezilyalı kaleci Ederson, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıktı.
32 yaşındaki tecrübeli eldiven, bu maçlarda 17 gol yedi ve 10 maçta kalesini gole kapadı.
