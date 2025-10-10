Eda Erdem'e büyük onur: İlk kutlayan Sadettin Saran oldu

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Fenerbahçe Medicana ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'ı Türkiye'nin İyi Niyet Elçisi ilan etti.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü öncesinde düzenlenen lansmana başkan Sadettin Saran ile Fenerbahçeli sporcular katıldı.

Etkinlikte ilk olarak elde ettiği başarılar ve kız çocuklarına ilham veren duruşuyla sembol olan Eda Erdem'in iyi niyet elçisi olduğu duyuruldu.

Daha sonra Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belen Sanz Luque, Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ve Eda Erdem Dündar birer konuşma yaptı.

Eda'ya plaket ve isminin yazılı olduğu 14 numaralı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi forması da takdim edildi.

SARAN: ÇOK GURUR VERİCİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eda Erdem'i kutladıktan sonra şunları söyledi:

“Çok gurur verici. Eda bizi bir kez daha gururlandırdı. Bir kız babası olarak benim için ayrı bir önemi var. Bizimkisi sadece lafta değil. Şirketlerimde yöneticilerin %54’ü kadın. Biz bunu aksiyon alarak harekete geçiriyoruz. Çok güçlü bir annenin evladı ve bir kız babası olarak kadınların önemini çok iyi biliyorum. Eda’nın elçi olarak görev alması çok da isabet olmuş. Genç kızlarımız her yerde onu örnek alıp inşallah çok iyi yerlere gelecekler. Ülkemize çok faydalı, Atatürkçü genç bireyler olacaklar, inşallah. Oynamadığı zaman sahada olması bile kafi. Sadece ismi yetiyor. Sporun dışında bu ortamda bile gençlerimize örnek olması Fenerbahçe’nin bir kez daha öncü olması çok güzel. Bizim gururumuz. İnşallah böyle durumları başka sporcularımızda da göreceğiz.”

EDA ERDEM: TÜM KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ SESİ OLACAĞIM

Eda Erdem Dündar ise şöyle konuştu:

“Öncelikle çok mutlu ve gururluyum. Büyük bir heyecan yaşıyorum. BM Kadın Biriminin Türkiye İyi Niyet Elçisi olmak benim için muazzam bir duygu. Kadınların ve genç kızların üzerindeki etkimin farkındayım ama bu unvanla beraber Türkiye’de tüm kadınların ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım. Sadece sporda değil, hayatın her alanında onlara daha güvenli bir ortam daha eşit şartlar ve destek sağlamak için sesimizi birleştireceğiz. Sloganımız da belli. ‘Bizim sesimiz, bizim gücümüz.’ Biz birlikte olduğumuz zaman gücümüzü paylaştığımızda sesimiz daha da yüksek çıkacak. Ben de çok heyecanlıyım. Benim için çok yeni bir yolculuk. UN Women ekibiyle beraber çok güzel işlere imza atacağımızı inanıyorum. Bu konuda elimden geldiğince katkı vermek için her şeyi yapacağım.

Alessia Orro şaşkına döndü: Eda Erdem açıklaması

Kulübümüz HeForShe hareketi ile eşitlik ve kadın hakları adına çok büyük adımlar atmıştı. Çok gurur duyuyorum. Öncü bir kulüp olmak çünkü gerçekten sesimizi ulaştırabilmemiz gereken her yere ulaştırmamız gerekiyor. Kulübümüz de bu konuda her zaman öncü oluyor ve kadınların iş hayatında, sporda kulübümüzde her anlamda en iyi şekilde desteklenmsi için de çaba sarf ediyor. Büyük bir spor kulübünün bu kampanyaya dahil olması Türkiye’de ve global anlamda da ses getirmesi çok önemli."