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Ebrar Karakurt döndü: Zehra Güneş ne yapacak?

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sakatlığı nedeniyle Filenin Sultanları'nda yer alamamıştı. Ebrar Karakurt döndü. Zehra Güneş ne yapacak?

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ebrar Karakurt döndü: Zehra Güneş ne yapacak? - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt, uzun süreli bir sakatlık dönemini atlattı.

Ebrar Karakurt döndü: Zehra Güneş ne yapacak? - Fotoğraf: 2
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Ebrar, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası maçlarında yer alamadı. Milli oyuncu yaz dönemini tedaviyle geçirdi.

Ebrar Karakurt döndü: Zehra Güneş ne yapacak? - Fotoğraf: 3
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Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi Ebrar Karakurt iyileşme sürecini tamamladı ve takımı Eczacıbaşı ile çalışmalara başladı.

Ebrar Karakurt döndü: Zehra Güneş ne yapacak? - Fotoğraf: 4
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Ebrar Karakurt döndü. Peki Zehra Güneş ne yapacak? Voleybola çocuk yaşlarda birlikte başlayan ikilinin yolları daha sonra ayrıldı.

Ebrar Karakurt döndü: Zehra Güneş ne yapacak? - Fotoğraf: 5
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Zehra Güneş, Vakıfbank'ta kaldı. Ebrar Karakurt ise İtalya, Rusya derken, Türkiye'ye Eczacıbaşı ile döndü.

Ebrar Karakurt döndü: Zehra Güneş ne yapacak? - Fotoğraf: 6
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Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş, şimdi İzmir'de karşı karşıya gelecek. Pasör çaprazı ile blok oyuncusu arasındaki mücadele nefes kesecek.

Ebrar Karakurt döndü: Zehra Güneş ne yapacak? - Fotoğraf: 7
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Aras Kargo Dostluk Turnuvası yarın İzmir'de başlayacak. Takımlar maç için İzmir'e gitti. Yarınki maçlarda 16.30'da Eczacıbaşı ile Beşiktaş, 19.00'da da Aras Kargo ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

Ebrar Karakurt döndü: Zehra Güneş ne yapacak? - Fotoğraf: 8
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23 Eylül Çarşamba günü ise 16.30'da VakıfBank ile Eczacıbaşı, 19.00'da ise Aras Kargo ile Eczacıbaşı mücadele edecek.

Ebrar Karakurt döndü: Zehra Güneş ne yapacak? - Fotoğraf: 9
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Ve şampiyonanın son günü... Merakla beklenen buluşma perşembe günü gerçekleşecek. 16.30'daki Aras Kargo - Beşiktaş maçından sonra 19.00'da Ebrar Karakurt'lu Eczacıbaşı ile Zehra Güneş'li VakıfBank karşı karşıya gelecek.

Ebrar Karakurt döndü: Zehra Güneş ne yapacak? - Fotoğraf: 10
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İki çocukluk arkadaşı ve dostun rekabeti yine nefesleri kesecek ve merakla izlenecek.

Filenin Sultanları Zehra Güneş Ebrar Karakurt Vakıfbank Eczacıbaşı
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