Ebrar Karakurt döndü: Zehra Güneş ne yapacak?
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sakatlığı nedeniyle Filenin Sultanları'nda yer alamamıştı. Ebrar Karakurt döndü. Zehra Güneş ne yapacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt, uzun süreli bir sakatlık dönemini atlattı.
Ebrar, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası maçlarında yer alamadı. Milli oyuncu yaz dönemini tedaviyle geçirdi.
Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi Ebrar Karakurt iyileşme sürecini tamamladı ve takımı Eczacıbaşı ile çalışmalara başladı.
Ebrar Karakurt döndü. Peki Zehra Güneş ne yapacak? Voleybola çocuk yaşlarda birlikte başlayan ikilinin yolları daha sonra ayrıldı.
Zehra Güneş, Vakıfbank'ta kaldı. Ebrar Karakurt ise İtalya, Rusya derken, Türkiye'ye Eczacıbaşı ile döndü.
Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş, şimdi İzmir'de karşı karşıya gelecek. Pasör çaprazı ile blok oyuncusu arasındaki mücadele nefes kesecek.
Aras Kargo Dostluk Turnuvası yarın İzmir'de başlayacak. Takımlar maç için İzmir'e gitti. Yarınki maçlarda 16.30'da Eczacıbaşı ile Beşiktaş, 19.00'da da Aras Kargo ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.
23 Eylül Çarşamba günü ise 16.30'da VakıfBank ile Eczacıbaşı, 19.00'da ise Aras Kargo ile Eczacıbaşı mücadele edecek.
Ve şampiyonanın son günü... Merakla beklenen buluşma perşembe günü gerçekleşecek. 16.30'daki Aras Kargo - Beşiktaş maçından sonra 19.00'da Ebrar Karakurt'lu Eczacıbaşı ile Zehra Güneş'li VakıfBank karşı karşıya gelecek.
İki çocukluk arkadaşı ve dostun rekabeti yine nefesleri kesecek ve merakla izlenecek.