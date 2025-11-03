Dursun Özbek, Yılın Frankofon Şahsiyet ödülünü aldı

Yayınlanma:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen törende Yılın Frankofon Şahsiyet ödülüne layık görüldü.

Özbek, bu onuru hem şahsı hem de kulüp adına gurur verici bulduğunu belirterek, "Galatasaray’da göreve geldikten sonra yaptıklarımız büyük ölçüde etkiledi. Takdir edilmek güzel bir şey. Keyifli bir dönem geçiriyoruz" dedi.

2024/11/07/hbgs.jpg

AJAX MAÇI YORUMU

Galatasaray’ın UEFA organizasyonlarındaki performansına değinen Özbek, Ajax ile oynanacak kritik deplasman maçını şöyle değerlendirdi:

3 maçta 2 galibiyet aldık. Ajax deplasmanına gidiyoruz. Amacımız taraftarımızı memnun etmek ve zirveye doğru tırmanmak. Bizim için önemli bir eşik. Güzel bir sonuç almak istiyoruz. İnşallah ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz ama Ajax önemli bir eşik.

DEV MAÇ 5 KASIM ÇARŞAMBA

Maç detayı:

Ajax - Galatasaray

Hollanda, Johan Cruyff Arena

5 Kasım Çarşamba

Saat 23.00 (TSİ)

Galatasaray, bu maçtan alacağı puanla gruptaki konumunu güçlendirmeyi ve son 16 yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

