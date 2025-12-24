Gazeteci Süleyman Rodop, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Rodop’un aktardığına göre Dursun Özbek, “Para problemimiz yok. Galatasaray’da devamlılık vardır. Seçim var diye transfer yapmayacağımız söylentileri asılsızdır. Hiç kimse merak etmesin; transferlerimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Rodop ayrıca Galatasaray’ın transfer planlamasına dair şu iddiaları gündeme getirdi:

Öncelikli olarak 10 numara ve 6 numara pozisyonları takviye edilecek. Bu transferlerin ardından ilk hamle sağ bek mevkiine yapılacak.

SAĞ BEK FRANSA'DAN

Süleyman Rodop, sağ bek transferinin genç bir isim olacağını ve Fransa’dan gelme ihtimalinin yüksek olduğu açıkladı.

LOOKMAN İÇİN BÜTÇE BELİRLENDİ

Rodop ayrıca, Galatasaray’ın Ademola Lookman için bütçe belirlediği, maliyet uygun seviyeye inerse transferin gerçekleşebileceğini vurguladı.

TARFTARLAR HEYECANLANDI

Rodop’un açıklamaları dikkat çekerken özellikle Lookman ismi ve sağ bek planlaması Sarı Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.