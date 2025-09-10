Dursun Özbek müjdeyi verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, konuşmasının başında 10 Eylül 2021 tarihinde vefat eden Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat ve 13 Eylül 1991 tarihinde vefat eden sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Metin Oktay'ı andı.

Özbek, daha sonra şunları söyledi:

"Yapılan artış sonrası sermayemizi 13,5 milyar liraya yükselttik. Borsa değerleri olarak baktığınız zaman Galatasaray Sportif AŞ, 21,2 milyar lira değerle Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür. Hiç kimsenin 'Biz değerliyiz.' demesine gerek yok. Galatasaray Kulübü, Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür.

Tesisleşme ile ilgili büyük bir hamle yaptık. İlk olarak futbolda Florya'dan Kemerburgaz'a geçtik. Buradaki inşaatı 2 etapta yapacağımızı söyledik. Birinci etabı bitirdik. Süper Lig'de mücadele eden takımımıza muhteşem bir tesis yaptık. Yeni transfer ettiğimiz oyuncular, bunu çok net ifade ediyor. Barcelona ve Manchester City gibi takımlarda oynamış değerli futbolcularımız, bu tesisin Avrupa'da dahi eşinin olmadığını söylüyor. İnşaat halinde olan altyapı tesislerimiz var. Şu anda ruhsat başvurusunda bulunuyoruz.

17 branşımız daha var. Birçoğunun faaliyetlerinde zorluklar yaşıyoruz. Bunun için stadın hemen yanındaki yaklaşık 60 dönümlük araziyi kulübe kazandırmıştık. Burada voleybol, basketbol, yüzme ve salon sporlarını yapacağımız tesisin ruhsat aşamasındayız. En kısa sürede burada da inşaata başlayacağız. 2016-2017 yıllarında yine başkan olduğum dönemde arkadaşlarımla projelerimizden bahsediyorduk. O zaman uyarı aldık. Özellikle rakip takımların başkanları ve yöneticileri 'Galatasaray İnşaat AŞ' diye bize sataşmışlardı. Şimdi bugün görüyoruz ki bizim 7 sene önce yaptığımızın benzerini yapmak üzere faaliyet dışı gelirlere yöneldiler. Bu da Galatasaray ile diğer rakiplerimiz arasındaki en büyük farkı gösteriyor. O gün bizi tenkit edenler, bugün yaptığımızı kopyalıyor.

Finansal yapıyı düzeltmeden ve tesisleşmeyi yapmadan, sportif başarı gelemez. Futbol dışı branşlarda da başarıyı yakalamak zorundayız. Projelerden ürettiğimiz kaynakları, bir fonda toplayıp getirisini amatör sporlarda kullanacağız.

ALTYAPI MÜJDESİ

Florya projesinin ihalesini yaptık. Oradan aldığımız avansla Bankalar Birliği'ne olan borcumuzu ödedik. Riva'da da ikinci etap inşaatımız başladı. Orada Galatasaray'a ait yaklaşık 550 tane villa var. Satışlar devam ediyor. Yaklaşık 70 villa satılmış. Mecidiyeköy'de de bir inşaatımız var. Değerli sponsorumuz RAMS ile yaptığımız sözleşme çerçevesinde orada da inşaatımız başladı. Mayıs başına kadar bütün inşaatı tamamlayıp bize teslim edecekler. Kemerburgaz'daki tesislerimizde altyapı bölümünün inşaatına başladık. Galatasaray Adası'nı da yeni baştan yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözü de yerine getirdiğimiz için mutluyum."