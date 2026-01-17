Dursun Özbek dayanamadı: Maç sonu soyunma odasına indi

Dursun Özbek dayanamadı: Maç sonu soyunma odasına indi
Yayınlanma:
Gaziantep FK ile berabere kalan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, maç sonu soyunma odasına indi.

Süper Lig’in 18. dakikasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar, 1-1 beraber kaldı.

Gaziantep FK, 73. dakikada Mohamed Bayo’nun golüyle öne geçti. Galatasaray beraberlik golünü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz’la buldu.

Galatasaray alarm vermeye başladı: Beraberliğin asıl mesajını açıkladıGalatasaray alarm vermeye başladı: Beraberliğin asıl mesajını açıkladı

YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Bayo’nun golünün ardından protestolara başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Dursun Özbek yönetimini istifaya çağırdı. Taraftarlar, “Aciz yönetim istemiyoruz” ve “Transferler nerede?” tezahüratlarında bulundu.

fgkldd.jpg

DURSUN ÖZBEK SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in maçın ardından soyunma odasına indiği öğrenildi.

HENÜZ TRANSFER YAPMADILAR

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde henüz bir takviye yapmadı. Yönetim, Can Armando Güner’i İstanbul’a getirse de transfer gerçekleşmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Spor
Ahmet Çakar ilk yayınında açıkladı: Okan Buruk 5 gün içerisinde görevi bırakabilir
Ahmet Çakar ilk yayınında açıkladı: Okan Buruk 5 gün içerisinde görevi bırakabilir
Okan Buruk maç sonu açıkladı: Yarın başkanımızla görüşeceğiz
Okan Buruk maç sonu açıkladı: Yarın başkanımızla görüşeceğiz