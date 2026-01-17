Dursun Özbek dayanamadı: Maç sonu soyunma odasına indi

Süper Lig’in 18. dakikasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar, 1-1 beraber kaldı.

Gaziantep FK, 73. dakikada Mohamed Bayo’nun golüyle öne geçti. Galatasaray beraberlik golünü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz’la buldu.

Galatasaray alarm vermeye başladı: Beraberliğin asıl mesajını açıkladı

YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Bayo’nun golünün ardından protestolara başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Dursun Özbek yönetimini istifaya çağırdı. Taraftarlar, “Aciz yönetim istemiyoruz” ve “Transferler nerede?” tezahüratlarında bulundu.

DURSUN ÖZBEK SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in maçın ardından soyunma odasına indiği öğrenildi.

HENÜZ TRANSFER YAPMADILAR

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde henüz bir takviye yapmadı. Yönetim, Can Armando Güner’i İstanbul’a getirse de transfer gerçekleşmedi.