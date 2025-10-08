Dünya Şampiyonası Alanya'da yapılacak

Dünya Şampiyonası Alanya'da yapılacak
Yayınlanma:
13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 Ekim'de başlayacak.

Uluslararası Havacılık Federasyonunun (FAI) Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlediği 13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 11 Ekim'de Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayacak. Şampiyonada 38 ülkeden 146 sporcu yarışacak.

Alanya'da organizasyonla ilgili basın toplantısı yapıldı. Toplantıya FAI gözlemcisi Andy Cowley, jüri başkanı Zeljko Ovuka, etkinlik direktörü Umut Akçıl, güvenlik direktörü Hamit Şek, Türk Hava Kurumu Okullar Genel Koordinatörü Ali Zaimoğlu ile milli sporcu Cemal Direkçi katıldı.

Umut Akçıl burada yaptığı konuşmada, "Dünya havacılık sporları federasyonunun en üst düzey yarışması. 'Kategori 1' dediğimiz birinci sınıf bir yarışma. İki yılda bir farklı ülkelerde gerçekleştiriliyor. Kazanan dünya şampiyonu ünvanını 2 yıl boyunca sürdürecek" dedi.

Juri Başkanı Ovuka ise Türkiye'de daha önceki organizasyonlarda sporcu olarak yer aldığını anlatarak, "Fethiye-Ölüdeniz, Denizli, Aksaray ve daha birçok şehirde yarışmacı olarak yer almıştım. Her zaman güzel organizasyonlar oldu. Önceki deneyimlerimle bu şampiyonanın da çok güzel ve çok başarılı geçeceğine inancım tam" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN İYİ SPORCULARIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Milli sporcu Cemal Direkçi de 7 kişilik ekip olarak şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "İnşallah ülkemizi ve bayrağımızı dalgalandırır, kürsüde İstiklal Marşı'mızı çaldırırız" dedi.

Türk Hava Kurumu Okullar Genel Koordinatörü ve milli sporcu Ali Zaimoğlu da dünyanın en iyi sporcularıyla mücadele edeceklerini belirterek, "Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Kendi evimiz bayrağımızı göndere çekmek için sabırsızlanıyoruz. Güzel sonuçlarla tekrar yarışma sonucunda karşınıza çıkacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

