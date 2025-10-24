Dünya rekoru kıran Kenyalı atlet Chepngetich'e 3 yıl men

Dünya rekoru kıran Kenyalı atlet Chepngetich'e 3 yıl men
Yayınlanma:
Kadınlar maraton rekortmeni Kenyalı Ruth Chepngetich'e 3 yıl men cezası verildi.

Atletizmde kadınlar maratonda dünya rekorunu elinde tutan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'e doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl men cezası verildi.

Atletizm Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Chepngetich'in suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

ŞİKAGO'DA REKOR KIRMIŞTI

Ruth Chepngetich, geçen yıl ekim ayında Şikago Maratonu'nu 2.09.56'lık derecesiyle kazanarak dünya rekoru kırmıştı. Ancak Kenyalı sporcu mart ayında doping testinin pozitif çıkmasının ardından temmuz ayında geçici men cezası almıştı.

Kenyalı sporcu ise hastalığı sırasında evdeki yardımcısının ilacını farkında olmadan kullandığı için testinin pozitif çıktığını ileri sürmüştü.

Bodrum Yarı Maratonu'nda 24 ülkeden 2 bin 150 sporcu yarıştıBodrum Yarı Maratonu'nda 24 ülkeden 2 bin 150 sporcu yarıştı

Chepngetich'in testinde tespit edilen ve Dünya Anti-Doping Ajansının (WADA) yasaklı maddeler listesinde yer alan Hidroklorotiyazid (HCTZ), vücuttaki su miktarını azaltmak ve diğer yasaklı maddelerin varlığını maskelemek için kullanılabiliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

