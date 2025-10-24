Dünya rekoru kıran Kenyalı atlet Chepngetich'e 3 yıl men

Atletizmde kadınlar maratonda dünya rekorunu elinde tutan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'e doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl men cezası verildi.

Atletizm Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Chepngetich'in suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

ŞİKAGO'DA REKOR KIRMIŞTI

Ruth Chepngetich, geçen yıl ekim ayında Şikago Maratonu'nu 2.09.56'lık derecesiyle kazanarak dünya rekoru kırmıştı. Ancak Kenyalı sporcu mart ayında doping testinin pozitif çıkmasının ardından temmuz ayında geçici men cezası almıştı.

Kenyalı sporcu ise hastalığı sırasında evdeki yardımcısının ilacını farkında olmadan kullandığı için testinin pozitif çıktığını ileri sürmüştü.

Chepngetich'in testinde tespit edilen ve Dünya Anti-Doping Ajansının (WADA) yasaklı maddeler listesinde yer alan Hidroklorotiyazid (HCTZ), vücuttaki su miktarını azaltmak ve diğer yasaklı maddelerin varlığını maskelemek için kullanılabiliyor.