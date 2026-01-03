Dünya bu skandalı konuşuyor: Ünlü futbolcunun durumu kritik

İsviçre’nin Crans-Montana kentinde popüler turistik bar “Le Constellation”da çıkan büyük yangın, yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybetmesine ve 115 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar arasında Fransız futbolcu Tahirys Dos Santos da bulunuyor.

YÜZDE 30'U YANDI

19 yaşındaki FC Metz oyuncusu, vücudunun yüzde 30’unda ciddi yanıklar oluştu. Almanya’nın Stuttgart kentindeki özel bir yanık merkezine nakledildi.

Menajeri Christophe Hutteau, oyuncunun konuşabildiğini, anlayabildiğini ve kendi başına nefes alabildiğini belirterek bunun olumlu bir işaret olduğunu söyledi. Ancak ilk günlerin enfeksiyon riski nedeniyle kritik olduğu vurgulandı.

KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN ALEVLERE DALDI

Yangın sırasında Dos Santos, ilk anda kaçmayı başardı. Ancak kız arkadaşı alevlerin içinde mahsur kalınca onu kurtarmak için yeniden içeri girdi. Bu sırada ağır yaralandı. Menajeri Hutteau, “Tahirys sadece bir kurban değil, aynı zamanda bir kahraman da diyebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Kız arkadaşının da yaralandığı bildirildi.

VÜCUDU TAMAMEN BANDAJLI

Hutteau, felaketten sonra oyuncusuyla ilk kez konuşabildiğini aktararak, “Onunla konuşabildiğim için şanslıydım. Vücudu neredeyse tamamen bandajlıydı, yanında ailesi vardı. Amacım sadece onu sakinleştirmekti” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıktığı Feuer-Bar’ı işleten evli çift hakkında cezai soruşturma başlatıldı. Dünyanın konuştuğu skdandal olay, Avrupa futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı. Genç futbolcunun sağlık durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Kulübü FC Metz ve taraftarlar, Dos Santos’un yeniden sağlığına kavuşması için umutla bekliyor.