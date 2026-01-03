Dünya bu skandalı konuşuyor: Ünlü futbolcunun durumu kritik

Dünya bu skandalı konuşuyor: Ünlü futbolcunun durumu kritik
Yayınlanma:
İsviçre’deki yangın felaketinde yıldız oyuncunun da aynı eğlence mekanında olduğu ortaya çıktı. Genç futbolcu Tahirys Dos Santos yaşam mücadelesi veriyor. Dünyanın konuştuğu skandal yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

İsviçre’nin Crans-Montana kentinde popüler turistik bar “Le Constellation”da çıkan büyük yangın, yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybetmesine ve 115 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar arasında Fransız futbolcu Tahirys Dos Santos da bulunuyor.

YÜZDE 30'U YANDI

19 yaşındaki FC Metz oyuncusu, vücudunun yüzde 30’unda ciddi yanıklar oluştu. Almanya’nın Stuttgart kentindeki özel bir yanık merkezine nakledildi.

tahirys-dos-santos-joueur-stagiaire-du-fc-metz-en-match-amical-le-29-juillet-2023-2209348.jpg

Menajeri Christophe Hutteau, oyuncunun konuşabildiğini, anlayabildiğini ve kendi başına nefes alabildiğini belirterek bunun olumlu bir işaret olduğunu söyledi. Ancak ilk günlerin enfeksiyon riski nedeniyle kritik olduğu vurgulandı.

KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN ALEVLERE DALDI

Yangın sırasında Dos Santos, ilk anda kaçmayı başardı. Ancak kız arkadaşı alevlerin içinde mahsur kalınca onu kurtarmak için yeniden içeri girdi. Bu sırada ağır yaralandı. Menajeri Hutteau, “Tahirys sadece bir kurban değil, aynı zamanda bir kahraman da diyebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Kız arkadaşının da yaralandığı bildirildi.

Stefan Kuntz Almanya'da da yapamadıStefan Kuntz Almanya'da da yapamadı

VÜCUDU TAMAMEN BANDAJLI

Hutteau, felaketten sonra oyuncusuyla ilk kez konuşabildiğini aktararak, “Onunla konuşabildiğim için şanslıydım. Vücudu neredeyse tamamen bandajlıydı, yanında ailesi vardı. Amacım sadece onu sakinleştirmekti” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıktığı Feuer-Bar’ı işleten evli çift hakkında cezai soruşturma başlatıldı. Dünyanın konuştuğu skdandal olay, Avrupa futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı. Genç futbolcunun sağlık durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Kulübü FC Metz ve taraftarlar, Dos Santos’un yeniden sağlığına kavuşması için umutla bekliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Spor
Aziz Yıldırım kimi rahatsız etti: Aydın Cingöz açıkladı
Aziz Yıldırım kimi rahatsız etti: Aydın Cingöz açıkladı
Deniz Türüç imzayı attı: Yeni takımı belli oldu
Deniz Türüç imzayı attı: Yeni takımı belli oldu