Dünya 1 numaraları çeyrek finalde

Dünya 1 numaraları çeyrek finalde
Yayınlanma:
Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın 8. günü sabah seansında 4. tur maçları oynandı.
Melbourne kentindeki turnuvanın 8. günü sabah seansında 4. tur maçları oynandı.

ALCARAZ 3-0 KAZANDI

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, ABD'li Tommy Paul'u 7-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yendi.
Alcaraz, çeyrek finalde Kazak Alexander Bublik (10) ile Avustralyalı Alex de Minaur (6) arasındaki mücadelenin kazananı ile eşleşecek.

SABALENKA MBOKO'YU DEVİRDİ

İkisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu elde eden Sabalenka, Kanadalı Victoria Mboko önünde 6-1 ve 7-6 biten setlerle 2-0 kazandı.
Tek kadınların 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff ise Çek Karolina Muchova (19) karşısında korta çıktı. İki grand slam şampiyonluğuna sahip Gauff, 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) galip gelerek yoluna devam etti.
Gauff, çeyrek finalde Ukraynalı Elina Svitolina (12) ile Rus Mirra Andreeva (8) arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (29) de Kazak Yulia Putintseva'yı 6-0, 6-1 tamamlanan setlerle 2-0 yendi ve çeyrek finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.

Kaynak:AA

