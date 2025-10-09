Beyaz TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, gündeme dair yaptığı açıklamalarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe camiasını hedef aldı.

Kütahyalı, Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs’un disiplinsiz davranışlarını eleştirdi.

"ALEM YAPIYOR"

Kütahyalı, Senegalli futbolcu Ismail Jakobs’un milli takım kampı bahanesiyle Dubai’de eğlenceye katıldığını öne sürdü ve şunları söyledi:

Kütahyalı, Ismail Jakobs'u eleştirdi

Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'na gidiyorum diyip Dubai'de alemlere akıyor. Sen futbolcu disiplinine aykırı davranıyorsun. Galatasaray derhal bu adama ceza vermeli.

Galatasaray'da kritik gün 18 Ekim: Dursun Özbek bunun hesabını verecek

"TAVİZ VERİLMEMELİ"

Sakatlık gerekçesinin Senegal Federasyonu tarafından kullanıldığını ve bu durumun Galatasaray’ı zor durumda bıraktığını savunan Kütahyalı, kulüp yönetiminin bu konuda taviz vermemesi gerektiğini belirtti.

Kütahyalı: Icardi'nin ne yaptığı belli değil

ICARDI'YE SERT ELEŞTİRİ

Kütahyalı, açıklamalarının sonunda Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye de göndermede bulundu:

Icardi’nin de ne yaptığı belli değil.

Ona da bir gün geleceğim.



