Domenico Tedesco itiraf etti

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Maç sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalar yaptı.

Reis: Daha fazla puanı hak ettik

beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Tedesco, "İkinci yarının başında oyundan çıkardığınız 3 oyuncu neleri yapamadı" sorusuna "Güç, şiddet, mentalite, teknik, taktik, her şey..." cevabını verdi.

''ASLINDA ÇOK MUTLU OLMALIYIZ''

"Bugün Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin sebebi plan mıydı yoksa planın sahaya yansımaması mıydı?" sorusunu ise 'Yeteri kadar kondisyonumuz yoktu' gibi bahaneler benim umurumda değil. Planımız tamamen işliyordu ama 20. dakikada verdiğimiz bir pozisyon sonrası kırıldık. Bu almış olduğumuz puandan dolayı aslında çok mutlu olmalıyız." diyerek yanıtladı.

''BUGÜN KAYBETMEYİ HAK ETMİŞTİK''

Tedesco son olarak, "Ben kendimi değil, Fenerbahçe'yi umursuyorum. Baktığınız zaman şu ana kadar maç kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı. Bugün kaybetmeyi hak etmiştik aslında. İki galibiyet üst üste aldıktan sonra bir beraberlik aldık. Bu durumu da kabul etmemiz gerekiyor." dedi.