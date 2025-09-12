Dijital kortlar açıldı: 1 Ekim'e kadar ücretsiz olacak

TTF'den yapılan açıklamaya göre Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tesislerde yer alan tenis kortlarının kullanım süreçlerini daha hızlı, şeffaf ve kolay hale getirmek amacıyla Dijital Kort Rezervasyon Sistemi geliştirildi.

PFM (Play For More) Spor Teknolojileri firmasının sponsorluğunda kurulan uygulama sayesinde kullanıcılar, kortların müsaitlik durumunu görüntüleyebilecek, kendilerine uygun tarih ve saatte rezervasyon yapabilecek.

Milli sporcular öncelikli olmak üzere tüm sporcular ve tenisseverlerin kullanımına sunulan sistem aracılığıyla kortları kiralamak, 12 Eylül-1 Ekim tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında bedelsiz olacak.

MÜDERRİSGİL: GELECEK İÇİN

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, sporun geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan birinin teknolojiyi etkin kullanabilmek olduğunu belirterek şunları kaydetti: