Dijital kortlar açıldı: 1 Ekim'e kadar ücretsiz olacak
TTF'den yapılan açıklamaya göre Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tesislerde yer alan tenis kortlarının kullanım süreçlerini daha hızlı, şeffaf ve kolay hale getirmek amacıyla Dijital Kort Rezervasyon Sistemi geliştirildi.
PFM (Play For More) Spor Teknolojileri firmasının sponsorluğunda kurulan uygulama sayesinde kullanıcılar, kortların müsaitlik durumunu görüntüleyebilecek, kendilerine uygun tarih ve saatte rezervasyon yapabilecek.
Milli sporcular öncelikli olmak üzere tüm sporcular ve tenisseverlerin kullanımına sunulan sistem aracılığıyla kortları kiralamak, 12 Eylül-1 Ekim tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında bedelsiz olacak.
MÜDERRİSGİL: GELECEK İÇİN
Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, sporun geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan birinin teknolojiyi etkin kullanabilmek olduğunu belirterek şunları kaydetti:
Tenisin gelişiminde dijitalleşmeyi stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. PFM Spor Teknolojileri AŞ sponsorluğunda hayata geçirdiğimiz Dijital Kort Rezervasyon Sistemi, yalnızca kortlara erişimi kolaylaştıran bir uygulama değil, aynı zamanda Türk tenisinin kurumsal kapasitesini güçlendiren, şeffaflık ve verimlilik odaklı bir dönüşüm adımıdır.
Bu sistem sayesinde sporcularımızın ve tenisseverlerimizin deneyimini iyileştirirken, Türk tenisinin uluslararası standartlara uyumunu da hızlandırmayı hedefliyoruz.
Bu vizyon doğrultusunda attığımız her adım, geleceğin tenis nesilleri için daha güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı inşa etmemizi sağlayacaktır.