Derin Toparlak'tan 2 madalya birden
2025 CMAS Paletli Yüzme Açık Su Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Derin Toparlak, 2 bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Derin Toparlak, Mısır'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Açık Su Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre, Mısır'ın Marine Alamein kasabasında gerçekleştirilen organizasyonda Derin Toparlak, açık su yarışları için 5 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele etti.

47 DAKİKA 20 SANİYE 4 SALİSEDE BİTİRDİ

Milli sporcu, parkuru 47 dakika 20 saniye 4 salisede tamamlayarak bronz madalya kazandı.

İKİNCİ BRONZ MADALYA

Derin Toparlak, büyük erkekler 1 kilometre su üstü mücadelesinde de 8 dakika 37 saniye ve 64 saliselik derecesiyle üçüncü olarak ikinci bronz madalyasını aldı.

BAYRAK MİLLİ TAKIMI DÖRDÜNCÜ OLDU

İbrahim Can Kiracı, Berra Nur Yılmaz, Ali Aras Ödüm ve Zeynep Azra Kanat'tan oluşan Bayrak Milli Takımı ise gençler karışık kategorisinde 4x150 metre elemeli çift palette dördüncü oldu.

Milli sporculardan Derin Toparlak, büyükler 4x150 metre elemeli su üstünde, Berra Nur Yılmaz da gençler 4x150 metre çift palet yarışmasında 4'üncülük elde etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

