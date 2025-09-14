Derbinin galibi Manchester City
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City ve Manchester United, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Derbinin kazananı Manchester City oldu.
Manchester United'ı 3-0 yenen City, 2 maç sonra galibiyet yüzü gördü.
City'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Phil Foden ile 52. ve 68. dakikalarda Erling Haaland attı.
Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Manchester City, 8. sıraya çıktı.
Manchester United ise 4 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.
ALTAY BAYINDIR 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Manchester United forması giyen Altay Bayındır, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Manchester City'nin yeni transferi Gianluigi Donnarumma takımıyla birlikte ilk maçına çıktı.
İki takımın gelecek hafta oynayacakları maçlar şu şekilde:
20 Eylül: Manchester United - Chelsea
21 Eylül: Arsenal - Manchester City