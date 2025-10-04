Derbide gol perdesi açıldı
Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, Tammy Abraham'ın golüyle derbide öne geçti.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta oynanan mücadelede gol perdesi açıldı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Orkun Kökçü şutunu çekti.
TAMMY ABRAHAM GOL PERDESİNİ AÇTI
Kaleci Uğurcan Çakır'dan seken topu önünde bulan Tammy Abraham dokunuşuyla fileleri havalandırmayı başardı.
Siyah-beyazlılar bu golle birlikte derbide 1-0 öne geçmeyi başardı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Toure, Abraham