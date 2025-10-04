Derbide gol perdesi açıldı

Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, Tammy Abraham'ın golüyle derbide öne geçti.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta oynanan mücadelede gol perdesi açıldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Orkun Kökçü şutunu çekti.

TAMMY ABRAHAM GOL PERDESİNİ AÇTI

Kaleci Uğurcan Çakır'dan seken topu önünde bulan Tammy Abraham dokunuşuyla fileleri havalandırmayı başardı.

Siyah-beyazlılar bu golle birlikte derbide 1-0 öne geçmeyi başardı.

7954d2ab-8495-479e-b235-97c0d81dacc2.webp
Tammy Abraham, Beşiktaş'ı öne geçirdi

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Toure, Abraham

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

