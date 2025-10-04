Derbide bir gol daha geldi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Rams Park'ta oynanan mücadelede ikinci yarı devam ederken sarı-kırmızılılar eşitliği yakaladı.

İLKAY GÜNDOĞAN BERABERLİĞİ GETİRDİ

55. dakikada rakip ceza sahasında baskı kuran Galatasaray'da Lucas Torreira topu kazanmayı başardı. Torreira'nın pasında topla buluşan İlkay Gündoğan fileleri havalandırdı.

dfddvfvfv-001.jpg

GALATASARAY 10 KİŞİ MÜCADELE EDİYOR

35. dakikada gelişen ani Beşiktaş atağında Rafa Silva, kaleye doğru giderken yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, faulü yapan Davinson Sanchez'e kırmızı kart gösterdi.

Icardi yine yaptı: Derbi öncesi statta olay hareketIcardi yine yaptı: Derbi öncesi statta olay hareket

WILFRED SINGO SAKATLANDI

Sarı-kırmızılılarda Wilfred Singo yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 26. Dakikada oyuncunun yerine Roland Sallai maça dahil oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

