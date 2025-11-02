Derbi sonrası ortam bir anda gerildi: Beşiktaşlılar üstüne yürüdü

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından siyah-beyazlı isimler ile Tedesco arasında gerginlik çıktı.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaştı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleye kötü başlayan sarı-lacivertliler, rakibinin 10 kişi kalmasıyla 3-2 galip geldi.

DERBİ SONRASI GERGİNLİK ÇIKTI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco büyük bir sevinç yaşarken ortam bir anda gerildi. Beşiktaş teknik heyetinden bir kişi ve Ersin Destanoğlu, Domenico Tedesco ile tartışmaya başladı.

2024/11/08/hbfb.jpg

ARAYA GİRDİLER

Taraflar arasında yaşanan gerginlik, orada bulunanların araya girmesiyle kısa sürede yatıştı.

fklgffgb.jpg

DETAYLAR

Hakemler: Ali Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 86 Abraham), Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 37 Salih Uçan), Rafa Silva, Cerny (Dk. 58 Rashica), Toure

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 80 Brown), Alvarez, İsmail Yüksek, Nene (Dk. 46 Talisca), Asensio (Dk. 80 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Oğuz Aydın), En-Nesyri (Dk. 66 Duran)

Goller: Dk. 5 Toure, Dk. 22 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 32 İsmail Yüksek, Dk. 45+3 Asensio, Dk. 83 Duran (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 26 Orkun Kökçü, Dk. 26 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 35 Semedo, Dk. 40 Domenico Tedesco (Teknik direktör), Dk. 68 Alvarez, Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu (Yedek kulübesinde), Dk. 84 Duran, Dk. 90+3 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Emirhan Topçu (Beşiktaş)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

