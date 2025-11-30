Derbi öncesi Fenerbahçe'de dev zirve

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde bir araya geldi.

YILDIZ İSİMLER BİR ARADA

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Birleşik Fenerbahçeliler Derneği Asbaşkanı Orçun Apay ve kongre üyesi Oskar Gültaşlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona eski futbolcular Serdar Kulbilge, Bülent Uygun, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Diego Lugano, Stephen Appiah, Uğur Boral, Mert Nobre, Elvir Boliç, Rüştü Reçber, Semih Şentürk, Kemal Aslan, Gökhan Gönül, Serkan Balcı ve Ali Bilgin ile Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel, göreve geldikleri ilk günden bu yana birlik ve beraberlik vurgusu yaptıklarının altını çizdi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

Eski futbolcuların bir araya gelmesiyle birlik ve beraberliğin örneklerini yaşadıklarını anlatan Demirel, "Birlik ve beraberlik sağlandığında çok güzel şeyler olacak. Değerli futbolcularımız buraya geldiler. Bu efsane isimlerle birlikte olmak bizim için büyük gurur. Yarın çok önemli bir derbi var. İnşallah bizim için çok güzel geçecek." diye konuştu.

Derbiye saatler kala Galatasaray'a müjde

"UMARIM SEVİNEN TARAF BİZ OLACAĞIZ"

Sarı-lacivertli eski futbolculardan uzun yıllar Fenerbahçe'nin file bekçiliğini yapan Rüştü Reçber, kalplerinin her zaman Fenerbahçe için attığını dile getirerek "Böyle büyük derbilerin ne kadar anlamlı olduğunu hepimiz çok iyi biliriz. İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde, Galatasaray maçlarının bayram niteliğinde olduğunu dönemin yöneticileri söylemişti. Umarım yarın sevinen taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN KİŞİSEL MESELEYDİ"

Takımın eski futbolcularından Stephen Appiah ise "Galatasaray maçları benim için her zaman kişisel meseleydi. 1996'da Gana'dan genç halimle Galatasaray için gelmiştim. Seçilmedim ve tekrar Gana'ya dönmek zorunda kaldım. Sonrasında İtalya'da oynayıp Fenerbahçe'ye geldim. Bu yüzden benim için kişisel bir mesele haline gelmişti. Galatasaray'a karşı her zaman kişisel tutkuyla oynadım. Onlara ne kadar büyük bir hata yaptıklarını göstermek istemiştim. Bizim oynadığımız dönemde saha içinde birçok lider vardı. Lugano, Kezman, Alex gibi liderler vardı. Gerçek tutku bizi her zaman başarıya ulaştırdı." sözlerini sarf etti.