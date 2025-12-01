Derbi için 30 otobüsle Kadıköy'e doğru yola çıktılar

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini 2 bin 500 taraftar takip edecek. Rams Park'ta toplanan taraftarlar 30 otobüsle yola çıktı. Gergin geçecek derbide 16 bin güvenlik personeli görev yaoacak.

üper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe derbi maçta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Chobani Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

2 BİN 500 GALATASARAYLI TARAFTAR MAÇI STATTAN TAKİP EDECEK

Fenerbahçe derbisini izlemek için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, bilet ve güvenlik kontrolünün ardından otobüslere bindirildi. 30 otobüsle Kadıköy'e hareket eden Galatasaray taraftarlarına Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe eşlik etti.

Galatasaray taraftarlarını taşıyan otobüsler çevre yolundan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaşınca deplasman tribününe alınacak.

16 BİN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için toplam 16 bin güvenlik personeli görev yapacak. Stadyum çevresinde ve deplasman tribününe gidecek Galatasaray taraftarının yol güzergâhında geniş güvenlik önlemleri alınacak.,

"4 YILDIR ORADAN HEP MUTLU GELDİK"

Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla döneceklerine emin olduklarını belirten Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, “Bizim dördüncü yılımız. 4 yıldır oradan hep mutlu geldik. Yine taraftarımızla, futbolcularımızla, hocamızla, yönetimimizle hep beraber gidiyoruz. 3 puanı alıp döneceğimizden umutluyuz, eminiz. Galatasaray sonunda şampiyon olacaktır. Galatasaray’ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Şampiyon olmak için de engelleri tek tek aşarak ilerliyoruz. Yine bugün de 3 puanı alıp döneceğimize eminim” diye konuştu.

"YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ TANSİYONU İNDİRDİ"

Fenerbahçe’deki yönetim değişikliğinin tansiyonu biraz düşürdüğünü belirten Bahçetepe, “Fenerbahçe’de bir yönetim değişikliği oldu. Bu yönetim değişikliği zannediyorum tansiyonu biraz indirdi. Fenerbahçe, Galatasaray maçları temposu, gerilimi, atmosferi yüksek olan maçlarıdır. Ben 1978 yılından beri maçlara giden bir taraftar olarak hep böyle düşünmüşümdür. Buradan ne kadar sakin de gitsek, stada oturunca, takımlar sahaya çıkınca yine atmosfer yükselecektir. Benim tüm temennim, kimsenin canı acımasın, kimsenin kanı akmasın, sakatlık olmasın. Hakem hatası da olmasın. Biz kazanmayı hedefliyoruz. Kazanalım, 3 puanı alalım gelelim. Benim beklentim bu" ifadelerini kullandı.

