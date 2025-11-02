Derbi biter bitmez Tedesco'dan rakiplerine yanıt

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 10 kişi kalan rakibine karşı sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, değerlendirmelerde bulundu.

“GERİYE DÜŞMEYİ HAK ETMEMİŞTİK”

Kalelerinde gördükleri 2 gol için konuşan Tedesco, “Aslında maç içerisinde iyiydik, 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. Yapmış olduğumuz bireysel hatalardan iki gol yedik. Böylesi atmosferlerde oynamak zordur ama oyuncularımı tebrik ediyorum. Böylesine bir ortamda ve maçta 2-0'dan geri dönmek büyük sonuçtur” dedi.

“RAKİPLERİ UMURSAMIYORUM”

İtalyan teknik adam devamında ise "Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Benim konum bu. Her gol önemli. Taraftarlar sürekli ıslıklıyordu. Bu bizim için iyi bir şey sonuçta topun fazlaca bizde olduğunu gösteriyor. rakip için tabii 10 kişi oynamak zordu ama bizim için de kafamızı oyunda tutmak, konsantre kalmak çok önemliydi” ifadelerini kullandı.